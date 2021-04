Super Lega, Rummenigge: “Il fatto positivo è che questo circo sia durato solo 48 ore”

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha commentato così il fallimento del progetto Super Lega ai microfoni della Bild: “A posteriori è stato positivo il fatto che questo circo sia durato solo 48 ore. Questo ha fatto capire ai business men, una volte per tutte, che il calcio non è solo affari. Dal mio punto di vista, l’importante è che la maggior parte dei club che avevano firmato per creare la Super Lega abbia riconosciuto il proprio errore e sia tornata nella famiglia del calcio”.