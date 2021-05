Super Lega, l’Uefa annuncia: “Aperto procedimento disciplinare contro Real, Barcellona e Juve”

L’Uefa, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare contro le 3 superstiti della Super Lega, ovvero la Juventus, il Real e il Barcellona.

Questo quanto si legge: “Dando seguito all’investigazione condotta dalll’UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in relazione al cosiddetto “progetto Superlega”, procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico UEFA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito”.

Foto: Logo Super Lega