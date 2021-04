Super Lega, le scuse del patron del Liverpool: “Colpa mia, io unico responsabile”

E’ il giorno del passo indietro dei 12 club che avevano indetto la Super Lega, è il giorno dei chiarimenti e anche delle scuse. Lo aveva fatto l’Arsenal nel suo comunicato nella notte, ora lo fa il Liverpool.

Infatti il patron dei reds, John W. Henry, ha pubblicato un video dove spiega i perchè della rinuncia a questo nuovo format.

Queste le parole dell’imprenditore americano: “Nelle ultime 48 ore abbiamo causato un disagio. Va da sé, ma va detto che il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei tifosi. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore siete stati molto chiari sul fatto che non avrebbe funzionato. Vi abbiamo sentito. Vi ho sentito. E voglio scusarmi con Jürgen, Billy, i giocatori e tutti coloro che lavorano così duramente al Liverpool FC per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Non hanno assolutamente alcuna responsabilità per questa interruzione. Erano i più sconvolti. Questo è ciò che fa più male. Amano il vostro club e lavorano per rendervi orgogliosi ogni singolo giorno”.

Foto: Logo Liverpool