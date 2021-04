Super Lega, la FA applaude ai club che vogliono lasciare: “Il calcio è dei tifosi”

La FA, massimo organo calcistico inglese, applaude alla decisione del Manchester City e degli altri club che dovrebbero abbandonare la Super Lega.

Questo il testo del comunicato: “Accogliamo la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare i piani di Superlega europea, che minaccia l’intera piramide calcistica. Il calcio inglese ha una storia gloriosa basata sull’opportunità data a tutti i club con un disaccordo unanime su un campionato chiuso. È stata una proposta che avrebbe potuto dividere e che invece ci ha uniti. Ringraziamo tutti i tifosi, in particolare per la loro voce influente in questo periodo, guidando i princìpi del calcio. È un potente promemoria che il calcio è, e sarà, per i tifosi. Vogliamo ringraziare anche il Primo Ministro, il Segretario di Stato e il Ministero dello Sport per il loro supporto contro questi progetti”.

Foto: Twitter FA