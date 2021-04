Super Lega, il presidente del Porto annuncia: “Contatti con club fondatori, ma siamo contro questo progetto”

Anche il Porto ha fatto sapere di essere contro il sistema della Super Lega. Il presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ha detto – ai canali ufficiali del club – che il club portoghese non farà parte dei questo format: “Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa – ha dichiarato ai media portoghesi -. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la Nba. La Federcalcio portoghese è contro a questo progetto, e come parte dell’Uefa non possiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della Uefa. Siamo dall’altro lato, come il Bayern, l’Ajax o il PSG. Se siamo dentro alla Uefa, non possiamo seguire chi vuole andare via”.