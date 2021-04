Super Lega, Florentino Perez: “Le parole di Ceferin su Agnelli sono inaccettabili”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid e, soprattutto numero uno della nuova Super Lega, in una intervista in esclusiva a Chiringuito Tv ha commentato le parole di Ceferin su Agnelli: “Il presidente Ceferin ha insultato Andrea Agnelli, non è possibile. E’ pazzesco parlare così di un presidente di un club mondiale come la Juventus, è qualcosa di inaccettabile, la Uefa deve cambiare, non vogliamo un presidente che insulti gli altri presidenti”.

Foto: Alchetron