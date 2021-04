Super Lega, Ceferin: “Juve e Milan escano o non giocano la Champions”

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato così alla Associated Press, lasciando un messaggio per Juventus e Milan, ma anche per Barcellona e Real Madrid, i quattro club che non hanno ancora abbandonato il progetto Super Lega: “È evidente che i club devono decidere se sono parte di una Superlega o sono club europei. Se vogliono essere parte della Superlega, è evidente che non possono giocare in Champions League”.