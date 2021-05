Super Lega, Ceferin: “I 9 club hanno ammesso l’errore. Gli altri 3? Ce ne occuperemo a breve”

Dopo il reintegro dei nove club che hanno ufficialmente espresso che la Super Lega è stata uno sbaglio, firmando un documento con l’UEFA, il numero uno, Aleksander Ceferin mostra la sua soddisfazione attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Uefa.

Questo quanto si legge: “Ci vuole forza per ammettere di aver commesso un errore. Questi club lo hanno fatto – si legge nella nota Uefa -. Accettando il loro impegno e la loro volontà di riparare il disagio causato, la Uefa vuole ora lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo”.

Infine, sui tre club ancora in diserzione, si legge: “Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziarie sarà trattenuta dalla Uefa. Saranno tutti reinvestiti nel calcio giovanile e di base. Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori, ma lo stesso non si può dire per i 3 club che rimangono coinvolti nella cosiddetta Superlega di cui ci occuperemo successivamente”.

Foto: The Guardian