Super Leao ribalta la Fiorentina e porta il Milan in vetta: 2-1 a San Siro

19/10/2025 | 22:43:05

Nonostante l’emergenza infortuni il Milan batte 2-1 la Fiorentina in rimonta, trascinato da un Leao decisivo che annulla il gol di Gosens grazie a una doppietta nella ripresa che vale il primo posto in solitaria per Allegri. Dopo un primo tempo di equilibrio e sbadigli, a inizio ripresa a San Siro salta il tappo. La Fiorentina alla prima vera avanzata offensiva trova il gol con Gosens. Da calcio piazzato la squadra di Pioli pesca sul secondo palo Ranieri. Sponda in mezzo all’area con Maignan che smanaccia ma trova il petto di Gabbia che praticamente causa un autogoal, ma è Gosens all’ultimo a spingere in porta il pallone. La rete subita però scuote il Diavolo, che si butta in avanti e con orgoglio trova subito il pareggio. Al 63′ Leao capitalizza una bella iniziativa personale e trova il primo gol stagionale anche con la compicità di De Gea. Il portiere spagnolo però si riscatta qualche minuto più tardi con una gran parata su Santi Gimenez, il colpo di testa dell’attaccante viene smanacciato in angolo da De Gea al 70′. La svolta della partita arriva dieci minuti più tardi, Gimenez viene atterrato da Parisi e Marinelli dopo un consulto al Var assegna il rigore: il freddissimo Leao trasforma e ribalta definitivamente il match. Finisce 2-1, Milan in vetta, Fiorentina ancora a secco di vittorie.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (56′ Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao.

A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens (70′ Parisi); Fazzini (70′ Gudmundsson), Kean.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Ndour, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko.

All. Stefano Pioli

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Athekame (M), Nicolussi Caviglia (F), Fofana (M), Parisi (F), Ranieri (F)

FOTO: X Milan