Super Kone spaventa l’Inter, ma la doppietta di Lautaro riprende la Roma
19/09/2026 | 19:59:21
Finisce con un super 2-2 tra Roma e Inter, che andranno alla sosta imbattute. Un dominante Kone sale in cattedra nel primo tempo di una grande Roma, che fisicamente domina i nerazzurri e va prima sull’1-0 con il centrocampista, poi il raddoppio a fine primo tempo, proprio quando i nerazzurri sembravano entrati in partita. Inizio di ripresa tosto dei campioni d’Italia, che pronti-via trovano il gol di Lautaro che sull’asse con Thuram riapre la partita. E’ ancora il Toro a trovare il gol del pareggio con un destro fortissimo sul quale Svilar non può nulla. Finisce 2-2.
foto x inter