Super Kolo Muani trascina la Juventus a Como: 2-1. Bianconeri momentaneamente al quarto posto

La Juventus vince a Como: 2-1, decide Kolo Muani. Partono forte gli uomini di Fabregas e sfiorano il vantaggio con un tiro dal limite dell’area di Nico Paz, ma Di Gregorio è attento e salva i bianconeri allungandosi e deviando la palla in angolo. I padroni di casa spingono, ma è ancora Kolo Muani a trovare la via del gol. Quarta rete nelle prime tre partite in maglia bianconera per il francese. Negli istanti finali del primo tempo arriva la risposta dei padroni di casa con Assane Diao che approfitta dell’errore di Koopmeiners e riporta il punteggio in parità. Ma a risolvere tutto ci pensa, ancora una volta, Randal Kolo Muani. Quinto gol in tre partite per l’attaccante francese che ha siglato il gol del 2-1 della Juventus in trasferta contro il Como. Calcio di rigore assegnato dall’arbitro per un fallo di Butez su Gatti, con il portiere che ha colpito con un pugno Federico Gatti. Dagli undici metri freddissimo l’ex PSG che ha spiazzato lo stesso Butez regalando il secondo vantaggio ai suoi all’88’. Termina così 2-1, la Juventus si prende – momentaneamente – il quarto posto.

Foto: Instagram Juventus