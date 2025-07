Super Kevin (doppietta) trascina lo Shakhtar: 4-2 in casa del Besiktas

24/07/2025 | 22:25:25

Lo Shakhtar si prende il primo round contro il Besiktas nei turni di qualificazione alla prossima Europa League. Un successo che porta – in larga parte – il nome di Kevin, ala brasiliana seguita – come raccontato – dal Napoli. Kevin si è reso protagonista nella seconda frazione di gioco con una doppietta personale messa a segno tra il 67′ e il 96′. Le altre reti dell’incontro portano le firme di Alisson ed Eguinaldo per gli ucraini, per i turchi invece sono andati a segno due conoscenze della Serie A, ovvero Tammy Abraham e Joao Mario.

Foto: Instagram Shakhtar