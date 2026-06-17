Super Kane (doppietta), l’Inghilterra parte forte: poker alla Croazia

18/06/2026 | 00:00:38

L’Inghilterra parte forte ai Mondiali e batte 4-2 la Croazia al termine di una delle gare più divertenti della prima giornata di Mondiali. Una partita bellissima soprattutto nel primo tempo, che si è chiuso con un 2-2 ricco di reti e spettacolo. Inglesi due volte in vantaggio con Kane (il primo su rigore), slavi che pareggiano prima con Baturina e in pieno recupero con Musa, anche lui al secondo gol in Nazionale. Nel secondo tempo, a inizio ripresa, ci pensa Bellingham, con un bel diagonale a riportare i britannici avanti: è 3-2. All’85’ Rashford cala il poker. A Dallas finisce 4-2.

foto x inghilterra