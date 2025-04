Super Jovic (doppietta) e Reijnders, scacco matto Milan! I rossoneri si prendono il derby e volano in finale di Coppa Italia (3-0)

È il Milan la prima finalista della Coppa Italia! I rossoneri calano il tris all’Inter firmato Jovic e Reijnders. Il primo squillo della gara arriva dopo 10′ con Darmian che raccoglie una palla rimasta in mezzo al campo e si invola verso la porta di Maignan: diagonale col destro, palla fuori di poco. Tanta l’intensità in mezzo al campo. E al 22′ arriva anche la seconda occasione per i nerazzurri: Barella allarga per l’esterno nerazzurro che riesce a calciare nonostante i pressing, palla che finisce sulla parte alta della traversa. Al 32′ è ancora l’Inter a rendersi pericolosa dopo una bella azione corale: Barella pesca Taremi in area di rigore, sponda perfetta per Lautaro, a differenza di Monaco, calcia alto. Al 35′, però, a passare in vantaggio sono i rossoneri con una bella incornata di Luka Jovic che sfrutta al meglio il cross di Jimenez. Al 50′ arriva il raddoppio dei rossoneri con la doppietta personale di Jovic. Calcio d’angolo battuto in mezzo, batti e ribatti in area Inter e alla fine arriva la zampata del serbo! 2-0 Diavolo, avvio di ripresa da incubo per i nerazzurri. Inzaghi arrabbiatissimo: dentro Calhanoglu, Frattesi, Zalewski ed Arnautovic, fuori Asllani, Barella, Dimarco e Taremi. Al 68′ Maignan si supera e chiude la porta a De Vrij. L’Inter si riversa in avanti alla ricerca del gol per riaprire la gara, ma all’85’ il Milan chiude i conti con la rete di Reijnders. Termina così a San Siro, il Milan torna in finale di Coppa Italia dopo sette anni. Si spegne così il sogno Triplete degli uomini di Simone Inzaghi.

Foto: Instagram Jovic