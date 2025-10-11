Super Haaland (48 gol in Nazionale) guida la Norvegia all’esame Israele

11/10/2025 | 12:00:27

Haaland e la Norvegia sfidano Israele per staccare il pass Mondiali. In caso di vittoria questa sera la nazionale norvegese avvicinerebbe molto l’Italia ai playoff (anche se gli Azzurri battessero l’Estonia) visto l’ampio divario della differenza reti. Calcio d’inizio fissato questa sera alle 18, gli scandinavi sono in serie positiva e vengono da 8 vittorie consecutive: 5 di qualificazioni mondiali, un’amichevole e 2 di Nations League. A Haaland e compagni manca l’ultimo passo per approdare ai Mondiali 2026, che l’Italia invece deve ancora ampiamente sudarsi.

