Super Dzeko trascina la Roma: doppietta e 2-1 alla Samp

All’Olimpico, vince in rimonta la Roma, che batte 2-1 la Sampdoria. I Giallorossi partono bene ma, all’11, Diawara sbaglia un retropassaggio, favorendo l’imbucata di Gabbiadini, che batte facilmente Mirante. La Roma, tuttavia, non demorde, e Veretout trova anche il pareggio al ’38, ma Calvarese annulla per un precedente fallo di mano di Carles Perez. Nella ripresa, però, è Edin Dzeko a trascinare la squadra capitolina verso la rimonta: prima, al ’64, insacca con un diagonale servito da Pellegrini; poi, all’85, chiude i giochi con un destro al volo.

CLASSIFICA: Juventus 66; Lazio 62; Inter 58; Atalanta 54; Roma 48; Napoli 42; Parma 39; Milan 39; Verona 38; Cagliari 35: Bologna 34; Sassuolo 33; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria 26; Genoa, Lecce 25; SPAL 18; Brescia 17

Foto: profilo Twitter ufficiale OptaPaolo