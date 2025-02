Super Dybala (doppietta) e Pisilli, la Roma vola agli ottavi di Europa League: 3-2 al Porto

La Roma vola agli ottavi di Europa League: 3-2 al Porto sulle ali di super Dybala – doppietta – e Pisilli. La prima chance della partita capita al 5′ con Lorenzo Pellegrini che riceve un cross da destra di Celik e di testa mette alto. Il Porto replica 5 minuti più tardi con Pepe, che lanciato a rete non riesce a superare El Sahaarawy e calciare verso la porta di Svilar. Un altro cross invece per i giallorossi, questa volta è Shomurodov a colpire al 14′, ma l’uzbeko non è preciso e la sfera finisce larga. Al 27′ gli uomini di Anselmi passano in vantaggio con Samu, che approfitta di un errore di Svilar e Paredes per farsi trovare al posto giusto dopo il tiro ribattuta di Fabio Vieira e battere l’estremo difensore serbo con una rovesciata. La reazione dei padroni di casa è affidata a Pellegrini, che dal limite però calcia altissimo. La gara la pareggia il solito Paulo Dybala, che al 35′ serve di prima Shomurodov e va a prendersi lo scarico appena fuori area, poi tocca due volte la sfera e alla fine, con l’esterno, fulmina Diogo Costa, firmando l’1-1. L’ex Juventus al 39′ prosegue il suo show, scambiando a destra con Kone, rientrando sul mancino e calciando con il sinistro da dentro l’area sul primo palo, sorprendendo Diogo Costa: è 2-1. I portoghesi sono frastornati e rischiano di capitolare anche al 41′ sugli sviluppi di un calcio di punizione: cross di Dybala dalla sinistra, colpo di testa di Mancini, miracolo di Diogo Costa, con Ndicka che sulla respinta non riesce a ribadire in rete, grazie anche al salvataggio di Otavio sulla linea. A inizio della ripresa, al 49′, gli ospiti rimangono in dieci per un’ingenuità clamorosa da parte di Stephen Eustaquio. La Roma beneficia dell’errore del centrocampista, che, provocato da Paredes, reagisce e sferra un pugno all’indirizzo dell’argentino, colpendo l’avversario al petto. La Roma chiude la pratica Porto all’83’ con il gol di Nicolò Pisilli. Grandissima azione della squadra di Ranieri, con Dybala che apre a sinistra per Angelino, il quale controlla e serve l’assist al centrocampista, che si inserisce e in spaccata mette alle spalle di Diogo Costa. Nei minuti finali, al 96′, il Porto accorcia le distanze con l’autorete di Rensch. Termina così 3-2 all’Olimpico, la Roma vola agli ottavi dove incontrerà l’Athletic Bilbao o la Lazio.

Foto: Instagram Roma