Super Como: poker al Lipsia con Baturina, Douvikas, Diao e Perrone
10/09/2026 | 22:56:38
E’ un Como da sogno alla prima in Champions. I ragazzi di Fabregas vincono 4-1 contro il malcapitato Lipsia. Il destro di Baturina sblocca la partita. Il Como prosegue a fare la partita, prima spreca la chance del raddoppio con Douvikas, poi il greco si rifà e firma il raddoppio. A inizio secondo tempo un missile di Diao chiude i conti. Il Lipsia con uno scatto d’orgoglio al 59′. Maksimovic che, di prima intenzione, colpisce di sinistro dal limite e batte Butez. Al 90′ il Como cala il poker, Nico Paz mette davanti al portiere Perrone che non sbaglia: 4-1.
foto x como