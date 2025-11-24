Super Como, manita in casa del Torino: 5-1 pesantissimo per continuare a volare
24/11/2025 | 20:29:59
Como show in casa del Torino, un 5-1 devastante per la compagine di Fabregas in casa dei granata.
Primo tempo equilibrato, la gara si sblocca al 36′ con Addai. Reagisce il Torino che trova il gol del pareggio su calcio di rigore con Vlasic. Si va all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa, il Torino parte anche meglio del Como che però alla prima chance, colpisce. Al 52′ è Addai ancora a trovare il 2-1 per i lariani. Il Torino di fatto sparisce lì. In pochi minuti dilaga il Como. Al 71′ Ramon trova il 3-1, al 76′ Nico Paz insacca il 4-1, prima annullato per fuorigioco, poi rivisto al VAR. All’86’ è 5-1 con Baturina, al primo gol in Serie A.
Finisce 5-1 per il Como che vola a 21 punti, scavalcata la Juventus. Il Torino resta a 14.
Foto: sito Como