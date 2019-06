Super Chiesa (doppietta) più Pellegrini: l’Italia affonda la Spagna 3-1

Inizia nel migliore dei modi l’Europeo Under 21 per l’Italia. Gli azzurrini del ct Di Biagio vincono all’esordio battendo 3-1 la quotata Spagna e volano al primo posto del girone A (a pari punti con la Polonia ma con una differenza reti migliore). Al “Dall’Ara” sono però gli iberici a passare in vantaggio al 9′ con un gran gol di Ceballos, che batte Meret con un destro a giro dal limite dell’area. Poi sale in cattedra un super Federico Chiesa, che confeziona una doppietta e ribalta la contesa: il gioiello della Fiorentina prima pesca il jolly dopo una brillante azione personale, poi trova il bis con un tap-in sotto porta. Nel finale ci pensa Lorenzo Pellegrini dal dischetto a sigillare il successo azzurro.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro