Super Calha e Ibra piegano il Toro ai supplementari: il Milan vola in semifinale con la Juve

Il Milan vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Pioli batte il Torino al termine di una gara emozionante e ricca di gol: 4-2 a San Siro dopo i tempi supplementari. Bonaventura porta avanti i rossoneri su assist di Rebic, pareggio di Bremer al 34′, poi lo stesso difensore granata fa doppietta di testa nella ripresa. Fondamentale il 2-2 di Calhanoglu – da poco entrato in campo – al 91′ che trascina il match ai supplementari. Dopo il primo tempo blindato da Sirigu, lo stesso centrocampista turco (doppietta) e Ibrahimovic chiudono il discorso qualificazione. Il Milan in semifinale affronterà la Juventus.

Foto: Twitter ufficiale Milan