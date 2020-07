Super Barrow e lo strano pomeriggio del suo agente di fede interista

Musa Barrow ha dimostrato ancora una volta di essere un attaccante di spessore e di prospettiva. Un palo e un gol in casa dell’Inter, i movimenti da attaccante vero, aveva fatto bene Mihajlovic a chiederlo con una certa forza, per distacco il primo della lista consegnata in tempi non sospetti al Bologna. Ogni tanto Mihajlovic usa il bastone, non soltanto la carota, quando vede che Barrow ha qualche calo di tensione o di concentrazione, ulteriore conferma del fatto che Sinisa crede moltissimo nelle qualità e quindi nella definitiva consacrazione. Oggi è stato un pomeriggio particolare anche per l’avvocato Gigi Sorrentino, l’agente di Musa una specie di “padre” per averlo conosciuto e scoperto in tempi non sospetti. Sorrentino non è soltanto l’agente di Musa ma anche un noto simpatizzante dell’Inter. Ha tremato in occasione del palo, nel senso che era difficile controllare le emozioni. Ma siamo sicuri che abbia solo gioito in occasione del gol decisivo, affogando “dolcemente” la delusione perché quel gol ha condannato l’Inter a un’altra sconfitta. Ma vuoi mettere la soddisfazione per l’ennesima prodezza firmata Barrow?