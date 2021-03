Sunday Times: Wijnaldum, addio al Liverpool. Firmato pre-contratto con il Barcellona

In Inghilterra sembrano essere certi: l’avventura di Wijnaldum al Liverpool è praticamente alle battute finali. Il centrocampista olandese, in scadenza il prossimo 30 giugno, secondo quanto riportato dal Sunday Times, avrebbe deciso di non prolungare il proprio contratto con i Reds. Anzi, stando alla stampa inglese, Wijnaldum avrebbe già firmato un pre-contratto con Joan Laporta per trasferirsi, dal 1 luglio a parametro zero, al Barcellona.

Il centrocampista olandese, che piace molto anche all’Inter anche se il club nerazzurro in queste settimane sono bloccate da altre vicende, sarebbe un’esplicita richiesta del suo connazionale Ronald Koeman e, pertanto, il suo arrivo certificherebbe anche la conferma del tecnico blaugrana che, dopo un avvio complicato, sembra essere al centro del progetto del nuovo Barca targato Laporta.

Chiaramente, tutto ciò stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, perché ad oggi il Liverpool potrebbe ancora proporgli il rinnovo e bloccare sul nascere l’operazione.

Foto: twitter personal Wijnaldum