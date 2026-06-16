Summerville, prezzi alle stelle: ora ci pensa il Manchester United

16/06/2026 | 10:10:39

Vi abbiamo raccontato che per la Roma Crysencio Summerville non sarebbe stata una priorità, malgrado il tam-tam giornalistico, e che la quotazione sarebbe salita alle stelle dopo l’esordio con gol al Mondiale dell’esterno olandese. Arrivano conferme da The Athletic che parla di Summerville come un profilo in alto tra le obiettivi del Manchester United con un valutazione di 50 milioni. La necessità del West Ham dopo la retrocessione è quella di ottenere il massimo da un talento che sta evidenziando le sue qualità. E le ultime notizie non fanno altro che confermare simile tendenza.

Foto: Instgram Summerville