Summerville: il PSG mette gli occhi sull’esterno olandese

20/06/2026 | 17:23:17

Secondo Foot Mercato si allunga la lista dei pretendi per Summerville, l’ultima squadra ad aggiungersi in ordine cronologico è stata il Paris Saint Germain. I francesi, che in estate potrebbero cambiare qualcosa sulle fasce, hanno mostrato molto interesse per l’ala del West Ham, che con il suo ottimo esordio Mondiale ha convinto sempre di più tutti quanti. Di pari passo il club inglese si sfrega le mani per una cessione che con il passare del tempo aumenta di valore, infatti oltre le ottime giocate dell’attaccante, la concorrenza inglese ai francesi potrebbe far arrivare il prezzo ben oltre i 50 milioni iniziali.

Foto: Instagram Summerville