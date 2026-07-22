Summerville-Al Hilal: semaforo verde. Ha già svolto una parte delle visite

22/07/2026 | 20:12:04

Summerville all’Al Hilal: semaforo verde. Dopo un periodo suppletivo di riflessioni, con la Roma aggrappata alla speranza, l’attaccante esterno del West Ham ha detto sì al mega ingaggio propostogli dal club arabo. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, Summerville ha già svolto la prima parte delle visite con il suo nuovo club, nelle prossime ore le completerà e poi firmerà il nuovo contratto. La Roma aveva esercitato la clausola da circa 47 milioni, l’Al Hilal è andato oltre ma senza arrivare a 80 o 70 milioni com’era stato raccontato da più fonti e come spiegato in giornata. La parte fissa sarà tra 50 e 55 milioni con l’aggiunta di molti bonus più o meno semplici da raggiungere. La classica storia di mercato con naufragio sotto lo striscione: dal via libera del West Ham per la Roma alla irruzione con definitivo sorpasso arabo.

Foto: sito West Ham