Summerville al “dentro o fuori”. E sulla famosa clausola…

22/07/2026 | 14:15:16

Summerville non ha sciolto le riserve sull’Al Hilal, una storia che va avanti da ieri sera più o meno all’ora di cena quando abbiamo twittato. Nella notte ci sono stati confronti approfonditi, anche con qualche suo potenziale compagno olandese che già gioca nella Roma, e l’esterno offensivo del West Ham ha preso ancora tempo con gli arabi. L’Al Hilal non lo aspetterà a lungo, aveva già programmato le visite e vuole una risposta entro oggi. La Roma è aggrappata fino a quando i dubbi di Summerville (chiaramente non di carattere economico) persisteranno. Una cosa ora è chiara per tutti: nella serata di lunedì la Roma aveva acceso la clausola per un totale di circa 47 milioni, la famosa clausola che per molti non esisteva. Il West Ham ieri mattina aveva dato il via libera alla Roma, a quel punto si è scaraventato l’Al Hilal rilanciando paurosamente sull’ingaggio del calciatore. A noi risulta che cifre sul cartellino (andando oltre la clausola) siano inferiori rispetto alle più recenti ricostruzioni. Ora Summerville deve uscire dal suo “pensatoio”: la Roma pensa di aver fatto il massimo, la scelta sarà inevitabilmente tra un enorme conto in banca e un progetto tecnico con tanto di Champions League.

Foto: Instagram Summerville