Sulemana lancia il Cagliari, il VAR annulla il gol del pareggio: 1-0 dopo 45′

La prima metà di gara vede il Cagliari in vantaggio. Il primo squillo è però del Frosinone, con la grande parata al 16esimo di Scuffet sul tiro ad incrociare di Cheddira. Nel prosieguo dell’azione Mazzitelli mette dentro per lo stesso Cheddira che insacca, ma era partito in posizione di fuorigioco: gol annullato. Il Cagliari la sblocca al minuto 26: bellissima palla dentro di Azzi che sfrutta Petagna come pivot, Okoli la respinge male al limite dell’area e arriva Sulemana che apre il piattone a battere Turati. Il Frosinone subisce così il 40esimo gol stagionale. Alla fine del primo tempo I Ciociari trovano il gol del pareggio con Barrenechea, ma dopo l’On Field Review l’arbitro Dionisi decide di annullare la rete per un fallo su Dossena in area di rigore.

Foto: Twitter Cagliari