Sule si ritira a 30 anni: “La mia carriera finirà in estate”

07/05/2026 | 11:45:04

Niklas Sule ha annunciato il ritiro a 30 anni. Il comunicato del Borussia Dortmund: “Niklas Süle concluderà la sua carriera calcistica al termine dell’ultima giornata della stagione 2025/26. Il contratto di Süle con il Borussia Dortmund scade il 30 giugno 2026”. Poi le parole del giocatore: “Vorrei annunciare che terminerò la mia carriera in estate, ha dichiarato Süle nel podcast Spielmacher. Quello che ho provato quando il nostro medico ha fatto un test nello spogliatoio di Hoffenheim ha guardato il fisioterapista e ha scosso la testa, e anche il fisioterapista l’ha fatto senza rilevare alcuna resistenza, sono andato sotto la doccia e ho pianto per dieci minuti. In quel momento ho pensato davvero: ‘Si è strappato’, ricorda Süle nel podcast ripensando alla 30ª giornata. ‘Quando il giorno dopo sono andato a fare la risonanza magnetica e ho ricevuto la buona notizia (che non si trattava di una rottura del legamento crociato), per me era chiaro al mille per cento che era finita. Non potevo immaginare niente di peggio che pregustarmi il periodo successivo – essere libero, andare in vacanza, passare del tempo con i miei figli – per poi dover affrontare la mia terza rottura del legamento crociato”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund