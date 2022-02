Sule lascerà il Bayern Monaco in estate. La conferma anche da parte del tecnico Nagelsmann

Sarà addio in estate per Niklas Sule. Il calciatore del Bayern Monaco, lascerà il club tedesco al termine della stagione. La conferma, dopo le dichiarazione del suo agente, arriva anche dal tecnico del sodalizio bavarese, Julian Nagelsmann, durante l’ultima conferenza stampa: “Ho detto tante volte questa settimana che capisco alcune delle ragioni, ma non le conosco tutte. A volte un contrato scade. Poi ci sono squadre con più soldi di noi, ovunque li prendano e non possono dirmelo ma va così. Sule è un giocatore importante per noi. Adesso dobbiamo trovare un suo sostituto. Neuer ha detto che la squadra è infastidiata del suo addio. Credo sia un complimento nei suoi confronti, Questa cosa lo deve stimolare a diventare il migliore, lo sarà presto.”

FOTO: Twitter Bayern Monaco