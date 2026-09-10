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Sugawara: “Quando il Cagliari mi ha cercato, ho detto subito di sì. Se farò bene più persone capiranno che noi giapponesi abbiamo qualità”

10/09/2026 | 15:32:48

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Il nuovo difensore del Cagliari, Yukinari Sugawara, arrivato in prestito dal Southampton, come vi avevamo raccontato in esclusiva, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:
“È fantastico, sono molto felice di essere qui. Ho dovuto prendere una decisione molto rapidamente, a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato, ma è stato molto facile. Quando il Cagliari mi ha cercato, ho detto subito di sì. Ho sempre desiderato venire a giocare in Serie A perché ci sono stati grandissimi giocatori giapponesi, come Nagatomo, Honda, Nakata e tanti altri. Il Mondiale? È il sogno di ogni bambino, perché è la competizione più importante in assoluto. Ho sempre desiderato giocarli, sin da quando ho iniziato. Quando sono entrato in campo per la prima volta contro l’Olanda è stato il momento più importante della mia carriera calcistica. Stavo giocando ai Mondiali e mi sembrava di sognare, non lo dimenticherò mai. L’essere l’unico giapponese in Serie A? Non è facile arrivare in Serie A da fuori Europa. Sono davvero grato al Cagliari perché mi ha ingaggiato e ha utilizzato uno di quei due slot per me. Sono davvero grato al presidente, al mister e al direttore sportivo, a tutto il Club. Sono l’unico giapponese che gioca in Serie A. Non lo sapevo, nel momento in cui si è profilata l’ipotesi, davvero pensavo che ci fosse qualcun altro e invece eccomi qui, unico giapponese in Serie A in questo momento. Forse anche per questo devo dare tutto e fare il massimo per lasciare un segno importante in Italia. Se giocherò male, magari penseranno che i giapponesi non siano abbastanza bravi. Ma se farò bene, al contrario, ancora più persone capiranno che noi giapponesi abbiamo qualità. E, magari, i giocatori della mia nazionalità in Italia torneranno ad aumentare come qualche anno fa. Voglio semplicemente fare bene in ogni singolo allenamento e in ogni partita, dando tutto ogni giorno”.
Foto: sito Cagliari