Sudtirol, ufficiale il prestito di Rover dall’Inter

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Sudtirol ha annunciato l’arrivo in prestito dall’Inter di Matteo Rover, attaccante cresciuto nella Primavera nerazzurra allora allenata dall’attuale tecnico del Sudtirol Stefano Vecchi. Questo il comunicato: “F.C. Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito annuale) da Football Club Internazionale Milano i diritti alle prestazioni sportive di Matteo Rover, 20enne attaccante trevigiano che nella scorsa stagione ha militato, in serie C, dapprima nel Vicenza e poi nel Pordenone, squadra quest’ultima con la quale ha festeggiato a fine campionato la promozione diretta in Serie B”.

Foto: Sito Ufficiale Sudtirol