Sudtirol, rottura del legamento crociato per il difensore El Kaouakibi

25/07/2026 | 23:57:45

Grana per il Sudtirol che perde il difensore Hamza El Kaouakibi che ha subito la rottura del legamento crociato.

La nota: “In relazione a quanto indicato dal responsabile sanitario, dott. Marco Walter Cassago, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra. Hamza El Kaouakibi ha riportato in allenamento una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento di ricostruzione, eseguito venerdì 24 luglio, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni il calciatore avvierà il percorso riabilitativo”.

Foto: Instagram Sudtirol