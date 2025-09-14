Sudtirol-Palermo, le formazioni ufficiali
14/09/2025 | 16:15:28
Al via la 3ª giornata di Serie B per Sudtirol e Palermo. Le due formazioni si sfideranno nella cornice del Druso di Bolzano, alle 17:15. Di seguito, le scelte dei due tecnici:
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Mallamo, S. Davì; Merkaj, Pecorino. All.: Castori
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.
Foto: sito Serie B