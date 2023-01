Sudtirol, in arrivo la punta centrale Moustapha Cissé

L’attaccante guineano Moustapha Cissé è a un passo dal Sudtirol, come riportato da Sportitalia, la squadra di Bolzano in Serie B è pronta a prelevare il diciannovenne (classe 2003) di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Pisa. Il club orobico è pronto a cedere la punta centrale con la stessa formula (prestito) affinché giochi con più continuità. Con i nerazzurri toscani ha giocato appena 215′ in appena otto presenze tra la cadetteria e la Coppa Italia.

Foto: sito ufficiale Pisa