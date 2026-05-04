Sudakov smentisce il ritiro: “Ogni calciatore vive periodi duri, ma amo il calcio e non mi fermo”

04/05/2026 | 16:17:33

Il centrocampista del Benfica Georgiy Sudakov è intervenuto sui social dopo le voci di un suo presunto ritiro dal calcio: “Ultimamente circolano molte voci e conversazioni. Voglio essere sincero: ogni calciatore, a volte, vive periodi complicati. È normale sentirsi stanchi sia fisicamente che mentalmente. Questo non significa che io abbia smesso di amare il calcio o che voglia fermarmi. Al contrario, sto lavorando su me stesso per ritrovare il piacere del gioco per cui mi sostenete. Grazie a tutti quelli che sono al mio fianco. Il vostro supporto è molto importante per me. Farò tutto il possibile per tornare più forte e ripagare la fiducia”.

foto sito benfica