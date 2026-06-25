Sudafrica, la festa per la prima qualificazione. La Corea del Sud aspetta e spera

25/06/2026 | 10:33:00

Il gol di Maseko scatena la festa dei Bafana Bafana, che con l’1-0 rifilato alla Corea del Sud raggiungono una prima storica qualificazione ai sedicesimi, mentre gli asiatici sperano nel verdetto positivo delle migliori terze. Ecco le parole dell’attaccante MVP del match ed eroe della notte Maseko: “È incredibile, sembra un sogno. Grazie ai tifosi: hanno dato tutto. Questo successo è per tutti coloro che ci hanno sostenuto, ma anche per chi non lo ha fatto. In tanti non credevano in noi. Abbiamo attraversato momenti difficili, ma questa squadra ha dimostrato di essere forte e all’altezza”.

Foto: Instagram Sudafrica