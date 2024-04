Sudafrica, calciatore ucciso con colpi di arma da fuoco

Tragedia in Sudafrica, dove il difensore Luke Fleurs è stato ucciso in una stazione di servizio a colpi di arma da fuoco, aveva solo 24 anni. È successo nella periferie di Johannesburg nella serata di mercoledì: come riferito dal portavoce della polizia di Gauteng, il difensore sudafricano è entrato nella stazione di servizio e mentre aspettava che il benzinaio lo servisse, ha affrontato due uomini armati, che gli hanno puntato contro un’arma da fuoco, lo hanno trascinato fuori dal veicolo e poi gli hanno sparato alla parte superiore del corpo, scrive SportMediaset.

Il giocatore è stato trasportato nell’ospedale più vicino ma non c’è stato niente da fare. Al momento non è stato effettuato alcun arresto, un sospettato si è allontanato con l’auto della vittima seguito dal suo complice.

Fleurs aveva firmato per i Kaizer Chiefs, squadra che milita nella massima divisione sudafricana, lo scorso ottobre. Nel 2021 aveva partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo.