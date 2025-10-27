Sucu (presidente Genoa): “Vieira? E’ il nostro piano A, B e C. Ci manca un po’ di fortuna”

27/10/2025 | 17:32:02

Il presidente del Genoa Dan Sucu ha parlato ai giornalisti presenti a margine dell’Assemblea degli azionisti: “Onestamente sono un po’ deluso dal nostro risultato di ieri, che è arrivato dopo risultati diversi da quelli che speravamo. La fortuna non è con noi al momento. In ogni attività, sia economica che sportiva, se non c’è il focus le cose non vanno bene. Il mio stato d’animo in questo momento? Ho grande fiducia nella nostra squadra e nel nostro allenatore, come nello staff. Noi abbiamo solo un piano: la nostra squadra. A gennaio se dovremo fare acquisti li faremo, abbiamo un allenatore forte. Abbiamo tutto per competere. Ieri è stato un brutto giorno, visti anche tutti i tifosi arrivati da Genova. L’ho detto: non abbiamo altri piani A, B o C. L’unico nostro piano è il nostro allenatore con la squadra che abbiamo” le parole di Sucu che conferma la fiducia a Vieira”.

foto x Genoa