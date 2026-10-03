Sucu: “Ho parlato con potenziali investitori del Genoa. Contattai Chivu prima che andasse al Parma”

03/10/2026 | 14:00:10

Il presidente del Genoa Sucu ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport: “Mai ho messo il mio interesse davanti a quello del club. Tanti gruppi acquistano società per poi rivenderle: non è il mio caso. Ho sempre detto che sono aperto a trovare nuovi partner, ma purtroppo la metà del tempo che passo a Genova devo trascorrerlo dietro problemi legali per proteggere il Grifone e recuperare ciò che non è stato lasciato dalle gestioni precedenti. Adesso è un po’ più semplice pensare ad un futuro più luminoso, anche se parlarne ora, dopo un avvio così, non è il momento giusto. L’ultima cosa che voglio è mettere ulteriore pressione. Ho vissuto più battaglie legali in pochi mesi di Genoa che in 30 anni di carriera. È un problema, perché per queste cause perdo un sacco di tempo. Gli affari non si fanno in tribunale. Ma ho già parlato con tanti potenziali nuovi investitori. È chiaro è che al momento non siamo dove speravamo di essere e speriamo di arrivare. Ma abbiamo fatto investimenti importanti e l’obiettivo è una posizione di classifica più ambiziosa. La squadra ha esperienza, ci sono nove nazionali e un allenatore campione del mondo che gode della fiducia non solo mia. ma di tutti. Sono convinto arriverà dove vogliamo. Preferisco che a discutere della parte sportiva siano persone più preparate di me. Io penso agli investimenti più adatti e alla ricerca di nuovi partner. Non sono un cowboy che si muove da solo. Chivu? Mi piace molto perché credo sia una persona profonda. Contattai Cristian ancora prima che passasse da Parma, quando aveva allenato solo a livello giovanile. È serio, preparato e sono sicuro che qui a Bucarest avrebbe fatto un ottimo percorso. Adesso è un po’ tardi”.

Foto: X Genoa