Sucic vuole prendersi il centrocampo dell’Inter. E con l’assenza di Mkhitaryan il minutaggio aumenta

30/10/2025 | 11:20:56

Sucic un passo alla volta si sta prendendo spazio nel centrocampo dell‘Inter. Complice l’infortunio di Mkhitaryan, il croato arrivato a Milano dalla Dinamo Zagabria avrà ampio spazio nelle prossime settimane, dopo aver già dato un saggio delle proprie qualità, sia al debutto con il Torino, che ieri sera con l’eurogol segnato alla malcapitata Fiorentina, oltre a una partita anche molto fisica oltre che qualitativa. In mezzo qualche prestazione più opaca che fa parte di un percorso di crescita, con Chivu pronto a garantire sulla crescita del classe 2003.

foto x inter