Sucic: “Sto contando i giorni per l’inizio del Mondiale. Sono molto emozionato”

07/06/2026 | 18:09:51

Dal ritiro della Nazionale croata ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dell’Inter Petar Sucic.

Queste le sue parole: “Dobbiamo essere ottimisti, stiamo per affrontare una grande competizione e, anche se dovessimo iniziare con un risultato negativo, non importerà. La squadra si sta preparando bene e sta lavorando sodo, abbiamo affrontato avversarie davvero forti nelle ultime tre amichevoli. Il risultato in questi test è importante, ma non è fondamentale. L’importante è che i giocatori raggiungano un certo livello e mettano in pratica ciò che hanno imparato in allenamento. Tutto il resto è un po’ più importante del risultato, ma ovviamente noi vogliamo vincere”.

E proprio sulla Coppa del Mondo, Sucic ha aggiunto: “Il mio sogno si è avverato. Sono tra i giocatori più giovani della nazionale, è una sensazione speciale. Non vedo l’ora che arrivi la prima partita, sto contando i giorni. Sono emozionatissimo”.

Foto: Instagram Inter