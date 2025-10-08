Sucic: “Sono contento del processo di adattamento all’ Inter. Fa piacere essere in un grande club”

08/10/2025 | 18:16:27

Ivan Sucic, centrocampista dell’ Inter, ha parlato del suo inserimento nel club nerazzurro.

Queste le sue parole: “Ovviamente sono molto felice che, in una fase iniziale della mia carriera, sia diventato un membro titolare di una delle migliori nazionali al mondo, una squadra che ha vinto la medaglia d’argento e quella di bronzo nelle ultime due Coppe del Mondo. So che ogni raduno della nazionale è un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo giocando al fianco di grandi calciatori, ma anche un’occasione per dimostrare il mio valore e dimostrare che merito di essere qui”.

Sapevo che stavo entrando a far parte di un grande club e la dirigenza mi ha fornito un quadro chiaro di cosa aspettarmi e di come vedevano il mio ruolo. Anche se nel frattempo è arrivato un nuovo allenatore, sono contento che il processo di adattamento sia andato esattamente come mi avevano descritto. Ovviamente ci vuole tempo per adattarsi: nuova squadra, nuovo allenatore, nuovo campionato, nuova città, nuova lingua… Ma dalla Dinamo Zagabria e dalla nazionale croata ho portato con me qualcosa di molto importante anche per l’Inter: la massima ambizione e la mentalità vincente, la voglia di vincere ogni partita. Sono soddisfatto di come sono andati i primi mesi: penso di aver giocato alcune buone partite e di aver dimostrato che la squadra può contare su di me. Sono grato a tutti i membri del club per la calorosa accoglienza e per avermi aiutato ad ambientarmi rapidamente”.

Foto: sito Inter