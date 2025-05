Sucic saluta la Dinamo Zagabria: “Non vedo l’ora di iniziare con l’Inter”

25/05/2025 | 21:42:54

Petar Sucic, promesso sposo dell’Inter, ha parlato ai media croati dopo l’ultima partita con la maglia della Dinamo Zagabria. E’ stata una giornata molto emozionante per me e la mia famiglia, dispiace non essere riusciti a conquistare il titolo – ha detto il centrocampista promesso sposo dei nerazzurri a margine della vittoria contro il Varazdin -. Congratulazioni al Rijeka, ma almeno abbiamo concluso il campionato con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Inter? Sono impressionato, non vedo l’ora di iniziare. Se c’è una società che può prepararmi all’esperienza che avrò all’Inter, quella è la Dinamo. Credo di essere un buon profilo per loro. Mi dispiace non essere rimasto di più alla Dinamo. Sono contento di aver ottenuto risultati sia a livello di squadra che a livello individuale. Nella prima stagione ho vinto tutto, ora niente, ma il calcio è così”.

