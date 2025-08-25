Sucic: “Risultato importante. Ottimo inizio, ma dobbiamo migliorare”

25/08/2025 | 23:57:33

Petar Sucic, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-0 contro il Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo migliorato molto come squadra. Non parlo di me ma della squadra nel suo insieme, possiamo sicuramente migliorare anche se la vittoria per 5-0 è molto importante”.

Contento di essere titolare? “Sicuramente sono felice come lo sarebbe qualunque giocatore ma è solo la prima partita e dobbiamo combattere per tante partite. Proverò a giocare più spesso. Vogliamo vincere trofei, ma questo è solo il primo match”.

Foto: Instagram Inter