Sucic, l’intermediario della trattativa: “Diventerà titolare in 7′ all’Inter, è destinato a diventare il migliore nel suo ruolo”

25/05/2025 | 12:30:44

Intervistato da Sportske, Miroslav Bicanic, ex agente di Brozovic, ha svelato di aver consigliato lui Sucic all’Inter, diventando intermediario dell’operazione: “Ho contattato Piero Ausilio e gli ho detto che nella Dinamo c’è un grande giocatore. L’ho presentato con parole come Brozović “normale” o Brozović 2.0, la versione digitale, migliore e più sofisticata. Ecco come è iniziato tutto. Ciò accadde a settembre dell’anno scorso, dopodiché i loro osservatori andarono a vederlo dal vivo per la prima volta nella partita Dinamo-Monaco di Champions League, in cui segnò quel gran gol con una finta e un pallonetto. Continuarono quindi a seguirlo e a stabilire contatti con i suoi agenti, e fu subito chiaro loro che lo volevano. Come intermediario dell’Inter in questa vicenda, sono contento che tutto sia finito bene. Petar è destinato a diventare il migliore al mondo nel suo ruolo. Le persone devono sapere una cosa che è molto rara nel mondo degli affari odierno. Džidić e Živko, gli agenti di Sucic, hanno rinunciato a molti soldi affinché Petar potesse trasferirsi all’Inter. Ci metterà 7 minuti a diventare titolare nell’Inter, in mezzo può giocare ovunque”.

FOTO: Instagram Sucic