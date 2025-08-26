Sucic è già padrone nel centrocampo degli intercambiabili di Chivu

26/08/2025 | 20:10:26

Può fare la mezzala, agire da regista e tutto questo senza mai rinunciare alla qualità, contro il Torino lo ha subito dimostrato. Alla prima a San Siro Sucic si è già preso il cuore dei tifosi, mettendo in mostra doti tecniche che dalle parti di Appiano già conoscevano ampiamente e che adesso sono divenute pubbliche. Un colpo ad effetto quello di Marotta e Ausilio, capaci di bruciare con largo anticipo una folta concorrenza per il croato che non ha fatto rimpiangere l’assenza di Calhanoglu nel nuovo centrocampo intercambiabile di Chivu. E tra i piani di quelli che i tifosi dell’Inter hanno definito, un po’ automaticamente, il nuovo Brozovic, c’è la voglia di conquistare più campo possibile: “Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Sono contento di aver giocato titolare, così come ogni giocatore lo sarebbe, ma non ci penso. Sono un ragazzo che vuole giocare, proverò a farlo più spesso. Sono pronto a combattere e correre in campo, ci saranno tante partite. Vogliamo vincere trofei, ma questa è stata solo la prima partita” ha detto subito dopo il match vinto contro il Torino di Baroni.

Foto: Instagram Inter