Sucic: “Abbiamo fatto 32 tiri, è incredibile. Non molliamo mai, Chivu vuole un calcio offensivo”

25/10/2026 | 16:19:11

Sucic ha parlato a Dazn dopo il successo contro la Fiorentina: “Bello rimontare ancora, quando abbiamo pareggiato sentivamo di poter rimontare e vincere. Abbiamo una grande mentalità, non molliamo mai. Chivu? Vuole giocare un calcio offensivo e lo vediamo anche in allenamento, abbiamo tanta qualità, possiamo sempre fare tanti gol. Ho visto che abbiamo fatto 32 tiri, incredibile”.

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