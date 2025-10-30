Sucic, 14 milioni di ottimi motivi. L’Inter già incassa gli interessi

Il mercato andrebbe giudicarlo con calma, soprattutto non bocciato dopo pochi mesi. Ma nel caso di Petar Sucic non ci sono dubbi sul fatto che l’Inter abbia fatto un grande affare, investendo su un centrocampista giovane (classe 2003) destinato a un lungo e luminoso futuro con la maglia nerazzurra. E già si potrebbe dire che l’Inter ha già incassato gli interessi rispetto ai 14 milioni (più 2,5 di bonus) che aveva investito per strapparlo alla Dinamo Zagabria. Il focus non è soltanto sul bellissimo gol che ha permesso di chiudere la pratica contro la Fiorentina, ma sulla modernità di uno specialista che verticalizza, si inserisce, ha personalità e doti tecniche nettamente superiori alla media. Il fatto di essere stato acquistato lo scorso febbraio e di aver partecipato al Mondiale per Club di sicuro ha aiutato Sucic per un perfetto ambientamento. Morale: sono volute poche settimane per etichettare il croato come un acquisto indovinato.

