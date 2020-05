Subotic: “Noi calciatori non siamo stati consultati per la ripresa della Bundesliga”

Intervistato da Deutschlandfunk, il difensore serbo Nevan Subotic, oggi in forza all’Union Berlino, ha attaccato i vertici del calcio tedesco in merito alla ripresa della Bundesliga: “Per quanto ne so, i giocatori non hanno influenzato il processo decisionale. In Italia e in Inghilterra – prosegue –, l’associazione dei calciatori è un’autorità che viene consultata in tali crisi. Questo però non è il caso della Germania. Ma la mia non è una polemica, è un dato di fatto. Semplicemente, non abbiamo avuto un ruolo partecipativo in questa decisione.”

Foto: sito ufficiale Bundesliga